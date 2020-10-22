Formula 1 dokuz yıl aradan sonra İstanbul’a dönüyor. Yarış tutkunları Formula 1 İstanbul Grand Prix’i hakkında detayları merak ediyor. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 İstanbul Grand Prix yayını ile tüm detaylar…

İlk olarak 2005 yılında yarış takvimine dahil edilen Formula 1 İstanbul , yeniden İstanbul’a dönüyor. 9 yıl aradan sonra yeniden yarış severlerle buluşacak olan Formula 1, corona virüs nedeniyle seyircisiz koşulacak. Formula 1 İstanbul Grand Prix’i televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler, yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 İstanbul Grand Prix kanalı ve saati…

Son olarak 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1, yeniden şehre geliyor. Yarış tutkunları Formula 1 İstanbul Grand Prix’i heyecanla bekliyor. Geri sayım devam ederken Formula 1 hazırlıkları da devam ediyor.

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1’in Türkiye etabı, 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk antrenman seansı 13 Kasım Cuma günü TSI 11:00'de başlayacak ve 12:30'da sona erecek. İkinci seans yine aynı gün 15:00'te gerçekleştirilecek ve 16:30'da bitecek. Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSI 12:00'de başlayacak ve 13:00'te sona erecek.

Sıralama turları ise 15:00'te başlayıp 16:00'da bitecek. 2020 Türkiye Grand Prix'si ise pazar günü TSI 13:10'da başlayacak. Formula 1, S Sport’ta yayınlanacak.

FORMULA 1 İSTANBUL SEYİRCİSİZ KOŞULACAK

İstanbul Valiliği, organizasyona seyirci alınmayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: