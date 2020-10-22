İlk olarak 2005 yılında yarış takvimine dahil edilen Formula 1 İstanbul, yeniden İstanbul’a dönüyor. 9 yıl aradan sonra yeniden yarış severlerle buluşacak olan Formula 1, corona virüs nedeniyle seyircisiz koşulacak. Formula 1 İstanbul Grand Prix’i televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler, yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 İstanbul Grand Prix kanalı ve saati…
Son olarak 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1, yeniden şehre geliyor. Yarış tutkunları Formula 1 İstanbul Grand Prix’i heyecanla bekliyor. Geri sayım devam ederken Formula 1 hazırlıkları da devam ediyor.
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1’in Türkiye etabı, 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk antrenman seansı 13 Kasım Cuma günü TSI 11:00'de başlayacak ve 12:30'da sona erecek. İkinci seans yine aynı gün 15:00'te gerçekleştirilecek ve 16:30'da bitecek. Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSI 12:00'de başlayacak ve 13:00'te sona erecek.
Sıralama turları ise 15:00'te başlayıp 16:00'da bitecek. 2020 Türkiye Grand Prix'si ise pazar günü TSI 13:10'da başlayacak. Formula 1, S Sport’ta yayınlanacak.
FORMULA 1 İSTANBUL SEYİRCİSİZ KOŞULACAK
İstanbul Valiliği, organizasyona seyirci alınmayacağını duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”