Formula 1 Amerika saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, Formula 1 yarışları şifreli mi?

Formula 1'in İstanbul'un ardından gözler Amerika’ya çevrildi. Sezonun 17. ayağı olan ABD Grand Prix detayları merak ediliyor. ABD Grand Prix'si izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 yarışları şifreli mi?
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, TSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1 yarışının sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar
1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145
5. Sergio Perez (Meksika): 135
Takımlar
1. Mercedes 433,5
2. Red Bull: 397.5
3. McLaren: 240
4. Ferrari: 232,5
5. Alpine: 104