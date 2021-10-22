Formula 1 Amerika saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, Formula 1 yarışları şifreli mi?

Formula 1 İstanbul ayağından sonra şimdi de ABD Grand Prix'te. Formula 1 ABD Grand Prix maçını izlemek isteyen sporseverler, ABD Grand Prix (GP) yarışı hakkında yaptıkları aramaları arttırdı. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Amerika şifreli mi?

Formula 1'in İstanbul'un ardından gözler Amerika’ya çevrildi. Sezonun 17. ayağı olan ABD Grand Prix detayları merak ediliyor. ABD Grand Prix'si izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 yarışları şifreli mi?

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, TSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışının sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar



1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177



4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145



5. Sergio Perez (Meksika): 135



Takımlar



1. Mercedes 433,5



2. Red Bull: 397.5



3. McLaren: 240



4. Ferrari: 232,5



5. Alpine: 104