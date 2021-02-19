Ford yönünü elektrikliye çeviriyor!

Ford, Avrupa’daki binek araç portföyünün 2026 ortası itibarıyla tümüyle tam elektrikli veya şarj edilebilir (plug-in) hibrit versiyonlar sunacağını ve 2030 itibarıyla da tam elektrikli olacağını duyurdu. Şirket aynı zamanda Avrupa’daki ticari araç yelpazesinde de 2024 itibarıyla tümüyle tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit versiyonlar sunacağını açıkladı. Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar Ford’un ticari araç satışlarının üçte ikisinin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olması bekleniyor.

22 milyar dolar yatıracak



Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ford Avrupa olarak, operasyonlarımızı başarıyla yeniden yapılandırdık ve 2020’nin dördüncü çeyreği itibarıyla tekrar karlılığı yakaladık. Şimdi, dünya standartlarında bağlantılı müşteri deneyimiyle tam elektrikli bir geleceğe doğru hızla yol alıyoruz. Bu yıl Avrupa’da güçlü büyüme ivmemizi sürdüreceğimizi ve hedeflerimizden şaşmadan ilerleyeceğimizi öngörüyoruz” dedi. Ford, geçtiğimiz günlerde, daha önce elektrikli araçlar için taahhüt ettiği tutarı neredeyse ikiye katlayarak 2025 sonuna kadar 22 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.



Ford Otosan'a görev



Ford’un ticari araçlardaki güçlü büyümesi, Avrupa’daki karlılığının itici gücü olurken, yeni ürünler ve hizmetler, ticari araç dönüştürücü ortaklardan oluşan kapsamlı bir ağ ve Volkswagen ile stratejik ittifakı bu büyümeyi destekleyecek. Ayrıca, Avrupa'da satılan Ford ticari araçların %71'ini, Transit modellerinin ise %83'ünü Türkiye'de üreten Ford Otosan, etkin maliyetli araç geliştirme ve tedarik çalışmalarıyla bu büyümede önemli bir rol üstlenecek.



Köln Fabrikasına 1 milyar dolarlık yatırım



Ford, ayrıca tam elektrikli geleceğe giden yolculuğunda Avrupa’daki en büyük üretim merkezlerinden biri olan Almanya’daki Köln araç montaj fabrikasını modernize etmeyi de planlıyor. Bu doğrultuda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, mevcut araç montaj operasyonlarını, elektrikli araçların üretileceği Ford’un Avrupa’da bu nitelikteki ilk tesisi olacak Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi’ne dönüştürmeyi hedefliyor. Ford ayrıca Avrupa’daki ilk seri üretim tam elektrikli binek otomobilinin 2023 yılında bu tesiste üretileceğini teyit ederken ikinci bir tam elektrikli araç üretme potansiyelinin de şu an değerlendirildiğini açıkladı.