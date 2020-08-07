Ford yeni SUV’larıyla atakta

2020 yılına yenir marka vizyonu ile başlayan Ford Avrupa, “Geleceği Bugünden Yaşa” (Bring on Tomorrow) ana teması ile otonom, bağlanabilir ve elektrikli araçların rol oynayacağı gelecek için yeni bir vizyon belirlediğini açıkladı. Ford Otosan da bu global vizyona paralel olarak stratejileri belirleyecek.
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk şunları kaydetti:“Mirasımızdan aldığımız güçle, bu değişimi satış ve satış sonrası müşteri deneyiminden başlayarak araçlarımıza ve teknolojilerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Son yıllarda hızla büyüyen SUV segmentinde dengeleri değiştirecek Yeni Kuga ve Yeni Puma, bu alandaki iddiamızı yeni modellerle ortaya koyma yaklaşımımızın en önemli adımlarından biri. Ford, “Geleceği Bugünden Yaşa” vizyonu çerçevesinde, marka ile özdeşleşen, güven, uygun fiyat ve keyifli sürüş değerlerini gelecek modellerine de taşıyor. Yakın gelecekte sunulması planlanan hibrit ve elektrikli modellerin, sadece ayrıcalıklı bir kesime değil tüm tüketicilere hitap etmesine özen gösteriliyor. Ar-Ge süreci devam eden yeni modeller, elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlara uygun esnek yapıları sayesinde değişken koşullara rahatlıkla ayak uydurabiliyor.”