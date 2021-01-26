Ford Trucks 2021’e yenilikle girdi!

Ford Trucks, 2021’e hem iki yeni ürün hem de mevcut ürün portföyünde sunduğu teknolojileri geliştirerek girecek. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Ford Trucks olarak, seneyi %31,7 pazar payıyla kapadık. Pazar payımızı yükseltmemizde F-MAX’in başarısının etkisi büyük oldu.Şimdi de Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda F-MAX’e, özel serilere ilgi gösteren, farklı bir tarz ya da daha fazla prestij isteyen müşterilerimiz için yepyeni bir görünüm kazandırdık. Koleksiyon niteliğinde; şık stili ve tasarım detayları ile dikkat çeken yeni F-MAX Blackline’ı müşterilerimizle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Bağlantılı araç teknolojileri çalışmalarımızın ilki olan ConnecTruck’ta ise uzaktan kontrol özelliğini ve filo yöneticilerine büyük fayda sağlayacak web portalımızı sunmaya başladık. Öte yandan toplam sahip olma maliyeti için yakıt tasarrufuna odaklanarak F-MAX L’yi ve ‘Eco+ Mode’u geliştirdik.”



ConnecTruck filoculara kolaylık sağlayacak



ConnecTruck, ağır ticari endüstrisi için global çapta bir ürün geliştirme altyapısı sunarken, sürücü ve filo yöneticilerine ise büyük tasarruf ve kolaylık sağlamayı hedefliyor. Ford Trucks, araçları beklenmedik arıza hallerinde uzaktan teşhis edebiliyor, durumu çağrı merkezi ve bayileri ile paylaşabiliyor. Ford Trucks mühendislerinin tamamen müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda geliştirdiği daha uzun menzil sağlayan ve dingil mesafesi artırılan yeni ‘F-MAX L’ ise büyük yakıt depo opsiyonuyla müşterilere tek depoyla 5.000 km’ye varan menzil imkanı sunuyor.

Yakıt deposu standart F-MAX’e göre, 300 litre arttırılan F-MAX L, 1350 litrelik yakıt deposunun yanı sıra 3.60 metreden 3.75 metreye artan dingil mesafesi ile kullanıcılara önemli taşıma avantajları sunuyor. Dileyen müşteriler, sadece dingil mesafesini artırarak 1050 litre depo hacmi olan versiyonu da seçebilecek.