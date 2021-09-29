Ford’dan ‘Farkındalık Odaklı” konsept!

Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil, hijyenik kabin havası ve farkındalık odaklı sürüş kılavuzları ve birçok teknolojik özelliğiyle, sürücü ve yolcuların seyahatlerini başladıklarından daha rahat hissederek tamamlamalarına imkan sunuyor. Markanın geliştirdiği bu otomobil ile sürücüye, araca binmeden önce kabin havasının temizlenmesi ve hijyenik hale getirilmesi, nefes alma ve nabız üzerinde uyarıcı etki sağlayan elektrikli sürücü koltuğu ve bilinçli sürüş kılavuzları gibi çeşitli özellikler vaad ediliyor. Ford Farkındalık Kulübü aracılığıyla bu konseptin faydalarını tanıtıyor. Ford'un “Yolu Paylaş” (Share The Road) kampanyasıyla yolların herkes açısından daha güvenli hale gelmesine yardımcı olmak için trafikteki kullanıcılar arasında anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.