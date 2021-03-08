Ford’dan 5 tonluk ‘van’ ve ‘kamyonet’ geliyor!

Ford, ticari araç ailesinin sevilen üyesi Transit’in daha fazla yükleme kapasitesi sunan, yeni 5 tonluk ‘van’ ve ‘kamyonet’ versiyonlarını pazara sundu. Transit’in yeni van ve kamyonet versiyonları, ağır ticari emisyon(HDT) normlarına uygun Ford’un 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motoruna sahip. . Ayrıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı olarak sınıfının lideri 10 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor. 300 kg ek taşıma kapasitesi, özellikle belediye hizmetleri ve inşaat gibi alanlarda çalışan ağır ticari araç operatörlerin hayatını kolaylaştırıyor.

‘Van’ ve ‘kamyonet’ versiyonları



5 tonluk Transit’in van versiyonu Ford’un ikonik yüksek tavanlı “Jumbo” van versiyonu olarak maksimum 2.422 kg’a kadar net yük taşıma kapasitesi, 15,1 m3 yük hacmi ve beş Euro palet kargo taşıyacak kadar yük alanı ile sunuluyor. Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler taşınırken dayanıklılığı destekliyor; mevcut modelden yeni versiyona aktarılan düz yükleme alanı, bağlama noktaları, arka tampona entegre basamak ile 4.217 mm yükleme uzunluğu sağlıyor. Böylece boru veya panel gibi standart uzunluktaki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı kolaylaştırıyor. Ford’un 5 tonluk Transit Kamyoneti ise müşterilere üç dingil mesafesi, dört şasi uzunluğu, veya sürücü dahil yedi kişiye kadar koltuk içeren çift kabin gibi özellikler arasından gereksinimlerine en uygun olanları seçebilme imkânı sunuyor. 5 tonluk Transit kamyonetin ‘çift kabin’ versiyonu, kasasız olarak, 2.690 kg’a kadar maksimum yük taşıma kapasitesine sahip.



Fiyatlar açılandı



170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motor, 390 Nm’ye kadar tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştırıyor. ‘Elektrik Destekli Direksiyon’ tüm 5 tonluk Transit’lerde standart donanım olarak sunuluyor. Yeni 5 tonluk Transit araçlar, altı vitesli manuel şanzıman ya da filo çözümleri için isteğe bağlı olarak, Ford’un sınıfının lideri 10 vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak, Kuzey Amerika’da satılan Transit modellerinde sağlamlığı ve dayanıklılığı ile kendini kanıtlayan 3.500 kg kapasiteli arka aks, yeni 5 tonluk Transit’le ilk defa Türkiye’ye geliyor. 5 tonluk Transit van 286.900 TL’den ve 5 tonluk Transit kamyonet versiyonu ise 313.600 TL’den başlıyor.