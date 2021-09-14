Floki nedir? Elon Musk tweeti sonrası merak edildi!

Yeni aldığı köpeğinin adını Floki koyduğunu duyuran Elon Musk yine kripto para piyasasına yön verdi. Elon Musk’ın paylaşımı ardından kripto para piyasasında az bilinen içinde 'floki' geçen paraların değerleri arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından Floki ve Floki coin hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Floki nedir?

Elon Musk, attığı bir tweet ile yine kripto para piyasasına yön verdi. Elon Musk, Twitter hesabından Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını yayınlayan Musk'ın "Floki geldi" notu yatırımcıları hareketlendirdi. Musk'ın paylaştığı gönderiyi mesaj olarak algılayan yatırımcılar içinde floki geçen çok bilinmeyen kripto paraların değerini arttırdı. Dün Floki Inu para birimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Floki nedir?

FLOKİ NEDİR?

Flóki Vilgerðarson (9. yy), İzlanda'ya kasıtlı olarak yelken açan ilk Viking denizcidir. Hikâyesi Landnámabók el yazmasında anlatılmıştır.

868 yılında, Garðar Svavarsson'un bulduğu toprakları aramak için kuzeye doğru yola çıkan Flóki Vilgerðarson, Norveç'in batısından Shetland Adaları'na doğru denize açılmış, devamında Faroe Adaları'nda karaya çıkmıştır.

Oradayken, İzlanda'yı arayışında faydalanmak için yanına üç kuzgun aldığından Hrafna-Flóki (Kuzgun Flóki) olarak tanınmıştır. Yelken açtıktan sonra kuzgunları uçurmuş ve ilk kuzgun Faroe'ye geri dönmüştür.

İkincisi havada dolanıp gemiye geri dönmüş, üçüncüsü ise kuzeybatı yönüne doğru uçmuş ve geri dönmemiştir. Flóki de kuzeybatı yönüne doğru ilerlemiş ve İzlanda'nın batı kıyılarını keşfetmiştir.

Westfjords bölgesinde karaya çıkmış ve kışı Vatnsfjörður'da geçirmiştir. Buzdağlarıyla kaplı bir fiyordu gördükten sonra, bulduğu toprakları Ísland olarak adlandırmıştır.