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Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu

AA |  26 Mayıs 2019 Pazar - 17:24 | Son Güncelleme : 26 05 2019 - 17:24

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ndeki baraj kapaklarının açılması ve suyun yükselmesi sonucu taşkın önleme duvarı ve yürüyüş yolu çöktü.


Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki barajların doluluk  oranlarının yüzde 100 seviyelerine yükselmesi nedeniyle Keban, Karakaya, Atatürk  Barajlarının dolusavakları açılarak baraj güvenliği açısından fazla su deşarj  edilmeye başlandı.
 
Bunun üzerine Birecik ilçesinde nehrin su seviyesi yükseldi. Suyun  zarar verdiği Birecik Köprüsü yakınındaki sahilde bulunan yürüyüş yolu ve taşkın  önleme duvarının yaklaşık 100 metrelik kısmı çöktü.
 
Kimsenin yaralanmadığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına  yansıdı.
 
 
Görüntülerde sahil kenarında yürüyen bir kişi, nehir kenarında gelen  sesler üzerine nehre yaklaşıyor ve bu sırada çökme meydana geliyor. Daha sonra  panik yaşayan kişi bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.
 
Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, Fırat Nehri kenarındaki kaymakamlıklar  ve belediyelere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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