Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ndeki baraj kapaklarının açılması ve suyun yükselmesi sonucu taşkın önleme duvarı ve yürüyüş yolu çöktü.

Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki barajların doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerine yükselmesi nedeniyle Keban, Karakaya, Atatürk Barajlarının dolusavakları açılarak baraj güvenliği açısından fazla su deşarj edilmeye başlandı.

Bunun üzerine Birecik ilçesinde nehrin su seviyesi yükseldi. Suyun zarar verdiği Birecik Köprüsü yakınındaki sahilde bulunan yürüyüş yolu ve taşkın önleme duvarının yaklaşık 100 metrelik kısmı çöktü.

Kimsenin yaralanmadığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sahil kenarında yürüyen bir kişi, nehir kenarında gelen sesler üzerine nehre yaklaşıyor ve bu sırada çökme meydana geliyor. Daha sonra panik yaşayan kişi bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.