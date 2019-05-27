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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 9:06 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 9:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30  Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun  bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
 
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda  hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk  Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine  yer verildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi PKK askerden acı haber
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