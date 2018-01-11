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Finansal İstikrar Komitesinden Bitcoin uyarısı

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 18:32 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 18:32

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısında, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.


Hazine Müsteşarlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada,  Finansal İstikrar Komitesinin 34. Toplantısı'nın, Başbakan Yardımcısı Şimşek  başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Toplantıda, küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye  finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünümün ayrıntılı  değerlendirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca bankacılık sektörüne ilişkin  uluslararası standartlara uyum kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri ile  politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla sektörün veri altyapısının  güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi.
 
Toplantıda, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara  ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar  verildiği bildirildi.
 
Vatandaşa uyarı
 
Kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine  karar verildiğine de işaret edilen açıklamada, kripto paraların Türkiye'de yasal  bir dayanağı bulunmadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir  resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar  paylaşıldı:
 
"Kripto paralar, en bilinen örneğiyle Bitcoin, piyasa değerinin aşırı  oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya  sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz  özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların  operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden  kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle  düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.
 
Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar  şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli  maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto para ihraç edecek girişimlerin  başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir  düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir  zemin oluşturmaktadır."
 
Dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör  kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı  olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerde de  kullanılabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada,  "Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin  herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile  ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla  karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.
 
  
 

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