FETÖ'ye itirafçı darbesi

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilen iş adamı Göksel Özçınar, aralarında eski bürokratların da bulunduğu 85 kişinin örgütle bağlantılarını, yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ifadesinde FETÖ'nün faaliyetlerini anlatan Özçınar, örgütün organize ettiği yurt dışı gezilerine katıldığını söyleyerek, Pakistan , Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD ve Tanzanya gezileri hakkında bilgi verdi.

Gezilerin bir dernek tarafından organize edildiğini bildiren Özçınar, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte karşı tavır aldığını ifade etti.

FETÖ ile 2004'te tanıştığını dile getiren Özçınar, örgütle bağlantı sağlayanların isimlerini de verdi.

Örgütün Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının yönetimini ele geçirmek için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özçınar, 2009-2011 döneminde örgütün sözde il imamının değişmesiyle yeni sohbet grupları oluşturulduğunu bildirdi.

Hakim ve savcılara villada kamp

FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alanların çalışmalarını anlatan Özçınar, HSYK seçimlerinde örgütün etkin rol oynadığını bildirdi.

Örgüt üyesi hakim ve savcıların 2011 yılında belirlenen bir villada kampa alındığını söyleyen Özçınar, Kütahya'ya tayini çıkan örgüt mensubu yargı üyeleri için kalabilecekleri evlerin ayarlandığını kaydetti.

Özçınar, Ankara 'da faaliyet yürüten Uluslararası Yöneticiler Derneğinin (YÖNETDER) örgüt çalışmalarına hizmet ettiğini aktararak, bu dernekte örgütle bağlantılı müsteşar yardımcısı, genel müdür gibi üst düzey isimlerin toplantılar yaptığını ve önemli atamalara örgüt üyelerinin yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Değerli arsalara FETÖ pençesi

Örgüt tarafından Türkçe Olimpiyatları organizasyonları için çeşitli miktarlarda paralar toplandığını ifade eden Özçınar, FETÖ'nün Dumlupınar Üniversitesine yapılacak rektör atamasıyla ilgili de çalışma yaptığını bildirdi.

Özçınar, rektör seçiminden sonra örgütün sözde il imamının üniversiteye genel sekreter olarak atandığını ifade ederek, aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı 85 kişinin örgütle bağlantıları hakkında bilgi verdi.

Değerli bölgelerdeki arsalarla ilgili de örgütün etkin rol oynadığına işaret eden Özçınar, vatandaşların bağış adı altında kandırıldığını ve örgüte yer temin edildiğini ifade etti. Özçınar, söz konusu arazilerin başkaları üzerine satışının yapılarak devletten kaçırıldığını anlattı.