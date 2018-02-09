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FETÖ'ye itirafçı darbesi

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 15:39 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 15:39

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilen iş adamı Göksel Özçınar, aralarında eski bürokratların da bulunduğu 85 kişinin örgütle bağlantılarını, yürüttükleri çalışmaları anlattı.


Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütüne üye olmak" suçundan  yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, verdiği ifadenin ardından adli  kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ifadesinde FETÖ'nün faaliyetlerini  anlatan Özçınar, örgütün organize ettiği yurt dışı gezilerine katıldığını  söyleyerek, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD ve Tanzanya gezileri hakkında  bilgi verdi.
 
Gezilerin bir dernek tarafından organize edildiğini bildiren Özçınar,  17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte karşı tavır aldığını ifade etti.
 
FETÖ ile 2004'te tanıştığını dile getiren Özçınar, örgütle bağlantı  sağlayanların isimlerini de verdi.
 
Örgütün Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının yönetimini ele geçirmek  için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özçınar, 2009-2011 döneminde örgütün sözde il  imamının değişmesiyle yeni sohbet grupları oluşturulduğunu bildirdi.
 
Hakim ve savcılara villada kamp
 
FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alanların çalışmalarını anlatan  Özçınar, HSYK seçimlerinde örgütün etkin rol oynadığını bildirdi.
 
Örgüt üyesi hakim ve savcıların 2011 yılında belirlenen bir villada  kampa alındığını söyleyen Özçınar, Kütahya'ya tayini çıkan örgüt mensubu yargı  üyeleri için kalabilecekleri evlerin ayarlandığını kaydetti.
 
Özçınar, Ankara'da faaliyet yürüten Uluslararası Yöneticiler  Derneğinin (YÖNETDER) örgüt çalışmalarına hizmet ettiğini aktararak, bu dernekte  örgütle bağlantılı müsteşar yardımcısı, genel müdür gibi üst düzey isimlerin  toplantılar yaptığını ve önemli atamalara örgüt üyelerinin yerleştirilmesinin  kararlaştırıldığını belirtti.
 
Değerli arsalara FETÖ pençesi
 
Örgüt tarafından Türkçe Olimpiyatları organizasyonları için çeşitli  miktarlarda paralar toplandığını ifade eden Özçınar, FETÖ'nün Dumlupınar  Üniversitesine yapılacak rektör atamasıyla ilgili de çalışma yaptığını bildirdi.
 
Özçınar, rektör seçiminden sonra örgütün sözde il imamının  üniversiteye genel sekreter olarak atandığını ifade ederek, aralarında üst düzey  bürokratların da yer aldığı 85 kişinin örgütle bağlantıları hakkında bilgi verdi.
 
Değerli bölgelerdeki arsalarla ilgili de örgütün etkin rol oynadığına  işaret eden Özçınar, vatandaşların bağış adı altında kandırıldığını ve örgüte yer  temin edildiğini ifade etti. Özçınar, söz konusu arazilerin başkaları üzerine  satışının yapılarak devletten kaçırıldığını anlattı.

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