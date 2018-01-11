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FETÖ üyelerine "askeri mülakatta açık renk giyin" talimatı

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 11:09

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 19 askerden 6'sı tutuklandı.


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında,  Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş  zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen yüzbaşı,  astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 19 şüphelinin savcılık sorguları  tamamlandı.
 
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 19 askerden Yüzbaşı Cebrail Kalır, Uzman  Çavuş Baki Hamurcu ve astsubaylar Servet Akyüz, Aydın İnce, Özkan Çakır ile Sedat  Arıcı tutuklandı.
 
İtirafçı oldukları öğrenilen diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartı  ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
 
"Mahrem imam" askeri sınavlar için şifre vermiş
 
Bu arada, MİT tırlarının durdurulması ile örgütün Abant İzzet Baysal  Üniversitesi (AİBÜ) yapılanmasına yönelik davaların firari sanıklarından Mehmet  Emin Özyalvaçlı'nın, söz konusu 19 şüphelinin "mahrem imamı" olduğu ileri  sürüldü.
 
Şüphelilerden bazılarının ifadelerinde, Özyalvaçlı'nın, örgüt  mensuplarını askeri okul sınavlarına hazırladığı, başarılı olabilmeleri için  gizli bilgi ve şifreler verdiğini anlattığı öğrenildi.
 
Emniyet ifadelerinde 2013'te gerçekleşen uzman çavuşluk sınavına  girmeden önce Özyalvaçlı tarafından kendilerine bazı şifre ve talimatlar  verildiğini aktaran şüpheliler, yazılı sınavın ardından gerçekleşen mülakata  giderken "açık renk keten pantolon" ile "açık renk gömlek ya da tişört giymeleri"  talimatı aldıklarını kaydetti.
 
Özyalvaçlı'nın, mülakatta sorulan sorular karşısında hiçbir zaman  "bilmiyorum" cevabını vermeyecekleri konusunda kendilerini uyardığını ifade eden  şüpheliler, "bilmiyorum" yerine "anımsamıyorum" şeklinde cevap vermelerinin  istendiğini belirtti.
 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla  örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen  FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış  üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1  görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bolu,  İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş  zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
 
Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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