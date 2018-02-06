FETÖ, Türkiye'yi beş bölgeye bölmüş

FETÖ üyesi Sanık O.M, örgüt hiyerarşisinde bulunduğu dönemlerde FETÖ'nün Türkiye'yi beş bölgeye ayırdığını, her bölgeye bir sözde üst düzey mahrem imam atadığını söyledi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık M.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Soruşturma aşamasında birçok kez ifade verdiğini ancak mahkemeye yazılı olarak gönderdiği beyanlarının dikkate alınmasını isteyen M.B, örgütte yer aldığı dönemlerde "Abdullah" kod adını kullandığını anlattı.

"Emin" kod adlı örgütün sözde Batı Karadeniz sorumlusuna bağlı olarak görev yaptığını kaydeden M.B, Bolu 'daki adliye ve ceza infaz kurumunda görevli FETÖ mensubu kamu çalışanlarının kendisine bağlı olduğunu kaydetti.

M.B, "Enes" kod adlı örgüt abisinin telefonuna örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklediğini ancak kullanıcı bilgilerini hatırlayamadığını söyledi. M.B, kendisiyle aynı konumda olan örgüt yöneticileriyle belirli dönemlerde toplantı düzenlediklerini ifade etti.

FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği dönemde, dini duygular, vatan ve millet sevgisi nedeniyle bu yapıda yer aldığını dile getiren M.B, "15 Temmuz 'da bu karanlık örgütün gerçek yüzünü görünce onlarla bağımı kopardım. Dini, temel argüman yapmaları, onların kirli tarafını görmemizi engelledi. Devletim ve milletime karşı sorumluluğum gereği soruşturma ve mahkeme aşamasında bildiklerimi bütün samimiyetimle anlattım." savunmasını yaptı.

M.B, yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılandığını ve bu durum nedeniyle ailesinin mağdur olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Türkiye'yi bölgelere ayırmışlar

Tutuksuz sanık O.M. de "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak istediğini dile getirerek, savunma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün gerçek yüzünü fark edemediği için pişman olduğunu söyleyen O.M, "Eğer darbeden önce onların bu hain ve kirli yüzünü fark etseydim bugün olduğu gibi o zaman da gider bildiğim her şeyi bütün samimiyetimle anlatırdım. O zaman fark edemedik maalesef, bugün bu durumdan dolayı pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Örgütteki görevi hakkında bilgi veren O.M, bir dönem Erzurum 'daki adliye ve ceza infaz kurumundaki memurlardan sorumlu imam olduğunu, daha sonra Erzurum ve çevre illerinden bu meslek grubundakilerle ilgilenen sözde "dar bölge sorumlusu" konumuna getirildiğini kaydetti.

Bu görevi yürüttüğü dönemlerde örgütün sözde Batı Karadeniz imamına bağlı olduğunu ifade eden O.M, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in sorusu üzerine, FETÖ'nün Türkiye'yi beş bölgeye ayırdığını, her bölgeye mahrem bir imam atadığını anlattı.

O.M, "Örgütteki yapılanma sürekli değişiyordu. Ben o dönem Batı Karadeniz imamına bağlıydım. Belirli aralıklarla toplantılarına katılırdım. FETÖ, Türkiye'yi sözde beş bölgeye ayırmıştı. Görevlendirmeler bu sözde idari yapılanma üzerinden yapılıyordu." bilgisini verdi.

Mahkemeye sunduğu yazılı beyanında, birlikte faaliyet yürüttüğü örgüt mensuplarının hepsini deşifre ettiğini aktaran O.M, yargılama sonucunda beraatini istedi.

Tutuklu sanıklar İbrahim Pala ve Hakkı Saraç'ın da savunmasını alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.