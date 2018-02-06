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FETÖ, Türkiye'yi beş bölgeye bölmüş

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 21:33 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 21:53

FETÖ üyesi Sanık O.M, örgüt hiyerarşisinde bulunduğu dönemlerde FETÖ'nün Türkiye'yi beş bölgeye ayırdığını, her bölgeye bir sözde üst düzey mahrem imam atadığını söyledi.


Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim  karşısına çıkan tutuklu sanık M.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak  istediğini söyledi.
 
Soruşturma aşamasında birçok kez ifade verdiğini ancak mahkemeye  yazılı olarak gönderdiği beyanlarının dikkate alınmasını isteyen M.B, örgütte yer  aldığı dönemlerde "Abdullah" kod adını kullandığını anlattı.
 
"Emin" kod adlı örgütün sözde Batı Karadeniz sorumlusuna bağlı olarak  görev yaptığını kaydeden M.B, Bolu'daki adliye ve ceza infaz kurumunda görevli  FETÖ mensubu kamu çalışanlarının kendisine bağlı olduğunu kaydetti.
 
M.B, "Enes" kod adlı örgüt abisinin telefonuna örgütün kriptolu  haberleşme programı ByLock'u yüklediğini ancak kullanıcı bilgilerini  hatırlayamadığını söyledi. M.B, kendisiyle aynı konumda olan örgüt  yöneticileriyle belirli dönemlerde toplantı düzenlediklerini ifade etti.
 
FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği dönemde, dini duygular, vatan ve  millet sevgisi nedeniyle bu yapıda yer aldığını dile getiren M.B, "15 Temmuz'da  bu karanlık örgütün gerçek yüzünü görünce onlarla bağımı kopardım. Dini, temel  argüman yapmaları, onların kirli tarafını görmemizi engelledi. Devletim ve  milletime karşı sorumluluğum gereği soruşturma ve mahkeme aşamasında bildiklerimi  bütün samimiyetimle anlattım." savunmasını yaptı.
 
M.B, yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılandığını ve bu durum nedeniyle  ailesinin mağdur olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.
 
Türkiye'yi bölgelere ayırmışlar
 
Tutuksuz sanık O.M. de "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak  istediğini dile getirerek, savunma yaptı.
 
15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün gerçek yüzünü fark edemediği  için pişman olduğunu söyleyen O.M, "Eğer darbeden önce onların bu hain ve kirli  yüzünü fark etseydim bugün olduğu gibi o zaman da gider bildiğim her şeyi bütün  samimiyetimle anlatırdım. O zaman fark edemedik maalesef, bugün bu durumdan  dolayı pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Örgütteki görevi hakkında bilgi veren O.M, bir dönem Erzurum'daki  adliye ve ceza infaz kurumundaki memurlardan sorumlu imam olduğunu, daha sonra  Erzurum ve çevre illerinden bu meslek grubundakilerle ilgilenen sözde "dar bölge  sorumlusu" konumuna getirildiğini kaydetti.
 
Bu görevi yürüttüğü dönemlerde örgütün sözde Batı Karadeniz imamına  bağlı olduğunu ifade eden O.M, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in sorusu üzerine,  FETÖ'nün Türkiye'yi beş bölgeye ayırdığını, her bölgeye mahrem bir imam atadığını  anlattı.
 
O.M, "Örgütteki yapılanma sürekli değişiyordu. Ben o dönem Batı  Karadeniz imamına bağlıydım. Belirli aralıklarla toplantılarına katılırdım. FETÖ,  Türkiye'yi sözde beş bölgeye ayırmıştı. Görevlendirmeler bu sözde idari yapılanma  üzerinden yapılıyordu." bilgisini verdi.
 
Mahkemeye sunduğu yazılı beyanında, birlikte faaliyet yürüttüğü örgüt  mensuplarının hepsini deşifre ettiğini aktaran O.M, yargılama sonucunda beraatini  istedi.
 
Tutuklu sanıklar İbrahim Pala ve Hakkı Saraç'ın da savunmasını alan  mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

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