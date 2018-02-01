FETÖ sanığı 8 öğretmene hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY davasında, KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sen yöneticileri ve dernek üyesi öğretmenlerin yer aldığı 6sı tutuklu 8 sanığa, 6şar yıl 3er ay hapis cezası verildi.

