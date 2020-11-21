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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

21 Kasım 2020 Cumartesi - 13:20 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 13:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı.


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FETÖ gözaltı 39 gözaltı
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