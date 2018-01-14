14 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.645 -0.06 EURO 4,5660 0.50
USD 3,7470 -0.66 ALTIN 161,320 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ’nün ‘il abisi’ tutuklandı

İHA |  14 Ocak 2018 Pazar - 19:50 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 19:50

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün “Nevşehir il abisi” Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.


Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen FETÖ’nün 'Nevşehir il abisi' Murat Fırat ve eşi F.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen Murat Fırat tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
 
Murat Fırat’ın eşi F.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.