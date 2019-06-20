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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

AA |  20 Haziran 2019 Perşembe - 6:08 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 6:08

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin  hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi  tespit edildi.  
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen  adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem  yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.  
 
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda  sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep  telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele  geçirildi.
 
  
 
 

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