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FETÖ'nün evlilikten sorumlu imamının ByLock mesajları çıktı

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 13:55 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 13:57

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ildeki çatı yapılanmasına ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Halil İbrahim Ercan'ın, "ByLock" yazışmalarının içeriklerine ulaşıldı.


Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18'i firari 77 sanığın yargılandığı  davanın tutuklu sanıklarından eski öğretmen Ercan'ın deşifre edilen ByLock  yazışmaları dosyaya eklendi.
 
Düzce'de 2009-2016 yıllarında ilin "örgüt içi evliliklerden sorumlu  memuru" olarak görev yaptığı tespit edilen Ercan'ın masajlarında, örgütün il çatı  yapılanması içerisindeki kişilere, elinde evlenmek için hazır bulunan kadınların  bilgilerini ve bu kişilerin evlilik sonrasında başını açıp açmayacağı konusundaki  ifadeleri yer alıyor.
 
Sanık Ercan'ın, 24 Aralık 2015'te erkek il sorumlularının bulunduğu  bir ByLock grubundaki yazışmalarında, "Acil adayım" konusu ile yaklaşık 15  kadının ikamet adresleri, okudukları bölüm ve başörtüsünün bulunup bulunmadığını  içeren ifadeler tespit edildi.
 
ByLock yazışmalarında, Ercan'ın bilgileri paylaşılan 15 kişi  hakkındaki yorumlarına da yer verilirken, mesajların sonunda ise "İstenirse  fotoğraf gönderebiliriz" notu bulunuyor.
 
Kadınların isimlerini açıkça belirten Ercan'ın ByLock yazışmalarında,  şu içerikler yer alıyor:
 
"E.O. Ankaralı, İstanbul'da ikamet ediyor. Sosyoloji mezunu,  çalışmıyor, açık bir arkadaş ama abisinin mesleğinden dolayı açık. Çok keyfiyetli  bir arkadaş.
 
F.K. ise 160 boyunda, 50 kilo. Kahramanmaraşlı. İstanbul'da yaşıyor,  evlerde. Edebiyat mezunu, formasyon var. KPSS'ye hazırlanıyor, kapalı ama  değişikliği kabul ediyor.
 
A.A. da 167 santimetre boy, 52 kilo. İstanbul'da denetim şirketinde  çalışıyor aynı zamanda kamuya hazırlanıyor. Kaliteli bir arkadaş, kıyafet  değişikliğini kabul ediyor.
 
Abi değerlendireceğiniz adayınız varsa çok mutlu oluruz. Fotoğraf  gönderebiliriz."
 
"Görüntü iyi, kapalı..."
 
Ercan'ın, Şubat 2016'da "Aday acil" konu başlığı ile gönderdiği ByLock  yazışmasında ise T,Y adlı bir kadına ilişkin şu ifadeleri de dikkati çekiyor:
 
"T.Y. Fatih Üniversitesi edebiyat mezunu. Ailesi İstanbul'da, kendisi  bir kere evlilik yapmış, ayrılmış. Çok kısa süre evli kalmış, çocuk yok. Görüntü  iyi. Kapalı. Olabilecek yerde değerlendirilebilir. İyi arkadaş, ocak dağıtımda  listede ekstrada."
 
Sanık Ercan'ın farklı tarihlerde ByLock'tan attığı mesajlarda,  listelerde yer alan kadınlardan 6'sının başörtüsünü çıkarabileceğini belirtmesi,  örgütün kendi çıkarları için kişileri kullanmasını da gözler önüne seriyor.
 
İddianameden
 
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,  FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında  dava açılan 18'i firari 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör  örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırılması talep ediliyor.
 
İddianamede, örgüt içi evliliğin yaygınlaştırılması gerektiği bilgisi  yer alırken, eğitimini tamamlamış abi-ablaların belirlenen kişilerle görüşüp  onaylandığı sürece evlenmelerinin uygun olduğu, örgüt içi evliliğin önemi ve  kişilerin bu tür evliliği örgüt mensupları arasında yaymasının istendiği  belirtiliyor.

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