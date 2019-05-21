21 Mayıs 2019 Salı
İSTANBUL 
25°C / 16°C
GALERİ VİDEO
BIST 85.364 -1.62 EURO 6,7740 0.59
USD 6,0590 0.53 ALTIN 248,070 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 12:34 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 16:57

Kara,hava ve deniz kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı çıkartılan 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheliden 98'i yakalandı.


Başkentte, FETÖ'nün kara, hava ve deniz kuvvetleri  komutanlıklarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i mahrem imam  41'i muvazzaf asker olmak üzere haklarında yakalama kararı çıkartılan 140  zanlıdan 98'i gözaltına alındı. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün  "mahrem imamları" ile ankesörlü/kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama  sistemiyle haberleştikleri belirlenen kara, hava ve deniz kuvvetleri  komutanlıklarından 129 asker ile bu kişilerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından  gözaltı kararı verildi.
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17  yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40  astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
 
Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu  belirtildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığında  34, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 15 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38  şüpheli ile 11 mahrem imamı gözaltına aldığı bildirildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.