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FETÖ'nün askeri mahrem imamı yakalandı

AA |  23 Haziran 2019 Pazar - 20:04 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 20:04

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri mahrem imamı olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Konya adli makamlarınca FETÖ/PDY silahlı terör  örgütü üyesi olmaktan aranan ve Rize'de doktorluk yaptığı belirlenen FETÖ/PDY'nin  askeri mahrem imamı O.S.B, Trabzon'da yakalandı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından O.S.B, Konya'ya gönderildi.
 
Öte yandan, ByLock kullanıcısı olan ve meslekten ihraç komiser  yardımcısı T.K. da gözaltına alındı.
 
Gözaltındaki şahsın işlemleri KOM Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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FETÖ mahrem imam
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