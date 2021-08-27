FETÖ kumpasından çıktı! Kritik göreve getirildi

Balyoz davasında 8’i kurmay 9 jandarma subayının, dijital belgelerdeki Çarşaf Eylem Planı çerçevesinde Fatih Camisi’ni bombalayacakları ve halkı galeyana getirecekleri iddia edildi. İddiaya göre de keşif sonuç raporu Yüzbaşı Nail İlbey tarafından hazırlanmıştı. Bu evrakın C bendinde ‘Hedef ve harekât bölgesinin arazi durumu’ başlığı altında ‘Hedef yaklaşma ve uzaklaşma imkan ve kolaylıkları’ bölümünde yer alan 2 imla hatası avukat Mahir Işıkay’ın dikkatini çekti. Bu bölüm şöyle: “Doğudan (Haliç İstikametinden) YAKLAŞMA ve Eminönü Beyazıt arası (Tramvayla intikal ederek) 10 dakika buradan Veznecilere olan yaya intikalin 6-7 dakika buradan da araçla veya otobüsle Fatih Camii ’ne intikalin 4-5 dakika olduğu ÖLÇÜLMÜŞTÜR...”

NE OLDUM DEME...

Hürriyet 25 Eylül 2012’de, “Bu savunmaya rağmen 16 yıl” başlığı ile haberi manşetine taşımıştı.

Avukat Mahir Işıkay üzgündü. Dava kararını kendi aramızda tartıştığımızda “Ne oldum deme, ne olacağım de” diyerek söze başladı. “Bugün bu subaylar kumpası çökertmemize rağmen 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yarınlarda gerçek ortaya çıktığında bakalım ne olacak. Bu operasyonları yapan polisler, savcılar, kararları veren hâkimler nerede, bu subaylar nerede olacak. Bunu hep birlikte yaşayacağız” dedi. Gerçekten de bugün o subaylardan Nail İlbey, terfi etti ve Tuğgeneral rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu. Operasyonu yapan polisleri, savcılar ve hâkimleri soracak olursanız. Bir kısmı cezaevinde bir kısmı ise halen firari FETÖ sanığı olarak yurtdışında.