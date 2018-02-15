FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı! 'Ele geçirmeye çalıştık'

Telefonunda Bylock bulunan ve sık sık Bylock’a giriş yaptığı belirlenen Mert N. itirafçı oldu. “Pişmanım” diyen Mert N, irtibatlı olduğu “İmam” nitelikli FETÖ elemanını ve Boğaziçi ÖTK’dan sonra Türkiye Öğrenci Konseyi’ni ele geçirmek için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Telefon hattı amcası adına

Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda (Kasım 2014’ten 7 Aralık 2017’ye kadar) Öğrenci Temsil Kurulu Başkanı olan Mert N. (görevinin devam ettiği) 6 Aralık 2017’de FETÖ kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama yapıldı, telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Yapılan incelemede Mert N’nin kullandığı ancak amcasının adına kayıtlı telefonda Bylock yüklü olduğu ve sık sık giriş yapıldığı belirlendi.

İtiraf etti, anlattı

Mert N, sorgusunda FETÖ ile irtibatlı olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydanlanmak istediğini, bildiklerini anlatacağını söyledi.

İfadesinde FETÖ ile ortaokulda tanıştığını, lisede ilişkisinin devam ettiğini daha sonra da örgütün FEM dershanesine gittiğini sonra da 2012’de Boğaziçi, Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığını anlattı.

Fatih Üniversitesi’nden tebrik

Mert N’nin ifadesine göre ilk olarak 2014 yılı Kasım ayında Boğaziçi Üniversitesi’nin Öğrenci Temsil Kurulu Başkanı seçildi. Kendisini ilk arayan ise (FETÖ irtibatı nedeniyle daha sonra kapatılan) Fatih Üniversitesi’nin Öğrenci Konseyi Başkanı M.E.P oldu. M.E.P ile Türkiye Öğrenci Konseyi seçimleri için görüşmeye devam ettiler. Daha sonra yine M.E.P’nin söylemesiyle telefonuna Bylock indirdi ve görüşmelere oradan devam ettiler.

Kod adı: Hermes

Mert N, ‘Hermes’ kod adını alarak Bylock’ta M.E.P ile görüşmeye devam etti. M.N daha sonrasını şöyle anlattı: “M.E.P beni örgütün öğrenci konseyi işleriyle ilgilenen Yavuz isimli soyadını bilmediğim kişi ile tanıştırdı. Kıvırcık saçlı, kilolu, 40 yaşlarında biriydi. Türkiye Öğrenci Konseyi seçimlerinde aktif rol almak istiyordu. Ben de Boğaziçi Konseyi Başkanı olduğum için yakın durdum. Sadece seçim ve öğrenci işleri konuştuk. Kesinlikle örgütsel bir toplantı, sohbet olmadı.”

5 kişilik Bylock grubu

“Konsey işleri ile ilgilenen ve örgüt mensubu olduklarını bildiğim Selim ve Enes adlı şahıslar vardı. Bylock grubumuzda Enes, Selim, Yavuz, M.E.P ve ben vardık. Gruptakiler Fetullah Gülen’e “Büyüğümüz” diye hitap ediyordu.”

“Darbeden sonra anladım”

“Örgütün tehlikeli olduğunu 15 Temmuz sürecinden sonra anladım. 16 Temmuz’da bölüm temsilcilerini toplayarak basın açıklaması yaptık ve örgütü kınadık.”

Savcı 15 yıl istedi

Savcılık 13 Aralık 2017’de tutuklanan M.N hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mert N’nin tutukluluğu devam ediyor. (Milliyet.com.tr)