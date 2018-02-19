20 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.882 -0.54 EURO 4,6670 0.06
USD 3,7590 0.03 ALTIN 162,780 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ'cü savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı

19 Şubat 2018 Pazartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 16:55

FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ele geçirildi


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25  Aralık kumpasını kuran savcılarından firari Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk  Akkaş'ın, eşi ve kardeşi aracılığıyla bir banka kasasına koydurduğu 100 kilogram  altın ele geçirildi. 
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "17-25  Aralık kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari  Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında  bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.
 
 
Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle  kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Harekete geçen emniyet  ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve  Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi.
 
Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen  operasyonla gözaltına alındı.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.