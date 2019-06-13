FETÖ’cü hesabın bir kullanıcısı daha yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü lehine paylaşımlar yapan ‘Kaç Saat Oldu?’ isimli sosyal medya hesabının bir kullanıcısı daha yakalandı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Tokat’ta yaşayan yazılım ve bilişim şirketi sahibi H.S.P, hesabı kullananların tespitine yönelik soruşturma çerçevesinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Yeni yakalanan şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Olayın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Kaç Saat Oldu?' isimli hesabı yönettiği belirtilen isimlerde olan E.B. Beylikdüzü'ndeki sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. E.B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı, adresindeki dijital verilere de el konulmuştu.