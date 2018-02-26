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FETÖ ablası ve eşi gaybubet evinde yakalandı

26 Şubat 2018 Pazartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 17:57

SAMSUN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'İlkadım Eyalet Ablası' Derya E. ile eşi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu, FETÖ/PDY'nin Samsun yapılanmasında sözde 'İlkadım Eyalet Ablası' olarak yer alan Derya E.'nin kentte bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, firari Derya E. ile eşi Erdal E.'yi, Kışla Mahallesi'nde saklandıkları gaybubet evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

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