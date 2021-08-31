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Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy: Babam uçtu göklere
Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata veda etti. İlk paylaşım kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören sanatçının, 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Ferhan Şensoy usta sanatçı için, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınladı. Diğer kızı Derya Sensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" dedi.