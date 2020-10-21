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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ekim 2020 Çarşamba - 15:29 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 15:29

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe uzun aranın ardından localarda da olsa taraftarıyla buluşacak. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB TS maçı ile ilgili detaylı bilgiler...


Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor konuk ediyor. Heyecanla beklenen maç öncesinde sarı-lacivertliler, sosyal medyadan  'Atkılar açılsın, mohikan ol' paylaşımıyla taraftarı heyecanlandırdı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB TS maçı ile ilgili detaylı bilgiler...
 
 
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU!
 
Süper Lig'in 6. haftasının en önemli maçları arasında gösterilen Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe bu hafta evinde Trabzonspor'u konuk edecek. FB TS maçının hakemleri de belli oldu. Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. akır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
 
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
25 Ekim Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
 
Sarı-lacivertliler uzun süre sonra localarda da olsa taraftarıyla buluşacak.
 
Heyecanla beklenen Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Mohikan şovuna hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sosyal medyadan 'Atkılar açılsın, mohikan Ol' paylaşımıyla taraftarı heyecanlandırdı.
 
MOHİKAN NEDİR? 
 
Mohikan, Kadıköy'de oynanan maçlar öncesinde Fenerbahçe taraftarının atkılarla yaptığı geleneksel bir gösteridir.  
 

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