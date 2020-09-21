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- Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Hatayspor canlı izlenebilecek mi, yayın şifresiz mi? Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Hatayspor canlı izlenebilecek mi, yayın şifresiz mi? Muhtemel 11’ler
21 Eylül 2020 Pazartesi - 13:15 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 13:15
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı kaşıya gelecek. Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Rizespor karşısında galibiyet elde etti, Hatayspor ise Başakşehir'i 2-0 ile geçmişti. Mücadelede alınacak puan önemli olunca taraftarlar Fenerbahçe Hatayspor arasından oynanacak maçın, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağını araştırıyor. Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç canlı izlenecek mi, şifreli mi? Fenerbahçe Hatayspor maçı ayrıntılar ve muhtemel 11'ler…
Süper Lig heyecanı 2. haftasında devam ediyor. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor’un karşı karşıya gelecek maçta kıyasıya mücadele olacak. İki takım da üç puan elde ederek lige güzel başlangıç yaptı. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı yayınlanacak mı?
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, CANLI VE ŞİFRESİZ Mİ?
21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli izlenebilecek.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Ferdi, Valencia, Frey
Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf