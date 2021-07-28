FED toplantısı Temmuz 2021 ne zaman? FED toplantısı saat kaçta, FED faiz kararı ne olur? Federal açık piyasa komitesi toplantısı detayları…

FED Temmuz ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Gözler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?

FED toplantısı ve çıkacak faiz kararı küresel piyasaya yön verecek olması nedeniyle yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı piyasalara yeni yön verecek. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED toplantı takvime göre bu ayki FED toplantısı 27-28 Temmuz'da yapılacak. Salı günü başlayacak toplantının çarşamba günü saat 21.00'de sona ermesi, ardında da kararın açıklanması bekleniyor. Diğer FED toplantıları ise 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık'ta yapılacak.

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, FED'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı. Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.