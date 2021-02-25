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Feci kaza! Okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 12:55 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 12:55

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu (45) öldü, 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.


Kaza saat 10.00 sıralarında Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Caddesi'nde meydana geldi. Fadime Delen yönetimindeki 34 BZA 757 plakalı otomobil, öğretmen Gökhan Türkdönmez yönetimindeki 38 E 4691 plakalı otomobile arkadan çarptı.
 
Kazada hurdaya dönen iki aracın sürücüsü ile birlikte öğretmen Murat Gediri yaralanırken, aynı araçta bulunan Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yağlıoğlu'nun cesedi ise, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 
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Kayseri Develi okul müdürü Kadir Yağlıoğlu
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