23 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 1.03 EURO 9,9330 -0.07
USD 8,4680 -0.19 ALTIN 486,750 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

AA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:16 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 12:23

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını belirterek, yardım isteyen Fatma Yasak'ın kocası Alper Tasalı, savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı veren mahkemece tutuklandı.


Fatma Yasak'ın ihbarıyla gözaltına alınan Tasalı, soruşturmayı  başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra  tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş,  nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest  bırakmıştı.
 
Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren  hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan  tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası şüpheli, tekrar  yakalanarak gözaltına alındı.
 
Ekipler tarafından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın,  çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kişiyi hürriyetinden yoksun  kılma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
 
 
NE OLMUŞTU?
 
Fatma Yasak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul  Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip  Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışıldığını, şiddet gördüğünü ve tehdit  edildiğini öne sürerek, yardım istemişti.
 
Yasak, eşiyle yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldığını ifade ettiği  şiddet olaylarını da paylaşımlarında anlatmıştı.
 
Paylaşımlarında, "20 Ağustos'ta iş görüşmesine giderken bir araçla  yaklaşan eşi Tasalı'nın elindeki silahla, ateş edip korkutarak kendisini zorla  arabaya bindirdiğini ve araca binerken KADES uygulaması üzerinden 3 defa çağrı  gönderdiğini" belirten Yasak, "eşinin kendisini Silivri'ye boş bir araziye  götürdüğünü ve KADES'ten ihbarını gören ekiplerin kendisini aradığını"  aktarmıştı.
 
Şüpheli Tasalı, 20 Ağustos'ta savcılıkça alınan ifadesinde, "eşiyle 35  gündür görüşmedikleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda tesadüfen gördüğü, arabayı önüne  kırıp indiğinde elindeki silahın yanlışlıkla bir el ateş aldığı, korkup eşini  araca binmesini söylediği" şeklinde beyanda bulundu.
 
Tasalı, ifadesinin devamında, yolda eşinin telefonundan konum  atmasıyla ilgili mesajları görünce aldattığından şüphelendiği, sinirle telefonu  attığı, eşinin silahı merak edip incelediği, kendisinin şarjör ve mermileri  çıkarttığı, aracın direksiyonuna eşinin geçtiği, barışmak istediğini söylemesi  üzerine eşinin ailesinin evine gittikleri, silahı yanında götürdüğü ve  suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.
 

ETİKETLER

fatma yasak sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.