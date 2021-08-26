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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım kaç gün sürecek?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım kaç gün sürecek?