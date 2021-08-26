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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım kaç gün sürecek?

26 Ağustos 2021 Perşembe - 11:05 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 11:06

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar uzun bir dönemi kapsıyor. FSM köprüsünü düzenli kullanan vatandaşlar da bakım çalışmalarının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım kaç gün sürecek? FSM köprüsü bakım ne zaman? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım ne zamana kadar sürecek? İşte FSM köprüsü ile ilgili detaylar...


Asya ile Avrupa'yı bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım çalışmaları başladı. FSM Köprüsü'nde uzun bir döneme yayılan çalışmalar trafik ile ilgili endişelere neden oluyor. Pek çok kişi de bakım çalışmalarının kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım kaç gün sürecek? FSM köprüsü bakım ne zaman? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım ne zamana kadar sürecek? İşte FSM köprüsü ile ilgili detaylar...
 
BAKIM VE ONARIM 900 GÜN SÜRECEK
 
İhalesi 508.3 milyon liraya Makyol ve Japon IHI'ya verildi. 900 gün sürecek inşaat resmen başladı. Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü büyük bakıma alınıyor. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak.
 
FSM TRAFİĞE KAPATILACAK MI?
 
Resmen başlayan inşaata ilişkin henüz Karayolları Genel Müdürlüğü veya diğeri bir makamdan resmi bir açıklama yapılmadı.

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