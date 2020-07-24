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Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? Nerede saklanıyor? İşte Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 10:55 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 11:21

Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor. Arşivlerde özenle saklanan vakfiyede, başta Ayasofya olmak üzere Fatih, Zeyrek gibi camilerin de arasında bulunduğu ibadethaneler ile şifahane, imarethane gibi yerlerin gelir giderlerinin kayıtları yer alıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? Nerede saklanıyor? İşte Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi hakkında merak edilenler...


Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethettiğinde o yerin en büyük mabedi olan Ayasofya'yı camiye  dönüştürdü ve bununla ilgili bir vakıf kurdu. Vakfın gelirleri, giderleri, caminin onarımları, bakımları için de bir vakfiye oluşturdu. Arşivlerde özenle saklanan vakfiyede, başta Ayasofya olmak  üzere Fatih, Zeyrek gibi camilerin de arasında bulunduğu ibadethaneler ile  şifahane, imarethane gibi yerlerin gelir giderlerinin kayıtları yer alıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? Nerede saklanıyor? İşte Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi...  
 
Fatih Sultan Mehmet'in 65 metrelik Ayasofya Vakfiyesi, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne yönelik asırlar öncesine ait birçok önemli detayı da içeriyor. 
 
FATİH'İN AYASOFYA VAKFİYESİ NEREDE SAKLANIYOR?
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  arşivlerinde özenle saklanan, Fatih Sultan Mehmet'in vakıflarının vakfiyesi olan  Ayasofya Vakfiyesi'nde, başta  Ayasofya olmak üzere Fatih, Zeyrek gibi camilerin  de arasında bulunduğu ibadethaneler ile şifahane, imarethane gibi yerlerin gelir  giderlerinin kayıtları yer alıyor.
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakkı Şahin, arşivlerindeki Osmanlı dönemine ait birçok belgenin koruma altında tutulduğunu söyledi.
 
Arşivlerdeki en değerli belgelerden birinin Ayasofya Vakfiyesi  olduğuna dikkati çeken Şahin, "Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u  fethettiğinde o yerin en büyük mabedi olan Ayasofya'yı camiye dönüştürdü ve  bununla ilgili bir vakıf kurdu. Vakfın gelirleri, giderleri, caminin onarımları,  bakımları için de bir vakfiye oluşturdu. Arşivimizde bulunan Ayasofya Vakfiyesi  1463 tarihlidir. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Topkapı Sarayı'nda Vakıflar Genel  Müdürlüğü arşivinde de nüshaları vardır ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü  arşivinde Ayasofya Vakfiyesi en eskisi ve orijinalidir." diye konuştu.
 
FATİH'İN AYASOFYA VAKFİYESİ 65 METRE UZUNLUĞUNDA  
 
Ayasofya Vakfiyesi'nin özelliklerine ilişkin bilgi veren Şahin,  "Ayasofya Vakfiyemiz 65 metre 30 santimetre uzunluğunda ve 38 santimetre  enindedir. 110 eklentiden oluşmaktadır. Kısmen ceylan derisi, kısmen de aharlı  kağıt üzerine yazılmış ve dili Arapçadır. Dışı da ipek atlasla  kaplanmıştır."  dedi.
 
Vakfiyenin uzunluğu ve formatı bakımından başka bir örneğinin  bulunmadığına dikkati çeken Şahin, vakfiyenin arşivlerde özel bir kutuda muhafaza  edildiğini, bulunduğu yerde de iklimlendirme cihazlarıyla korunduğunu anlattı.
 
Vakfiyenin bugüne kadar intikal etmesindeki en büyük etkenlerden  birinin çok kaliteli bir kağıt kullanılması ve is mürekkebiyle yazılması olduğunu  anlatan Şahin, vakfiyenin tek bir kalemden çıktığını ve düzgün bir hatla  yazıldığını vurguladı.
 
FATİH SULTAN MEHMET'İN AYASOFYA VAKFİYESİ NE ANLATIYOR?
 
Ayasofya Vakfiyesi'nin "giriş, vakfın şartları, beddua, kadı hükmü"  gibi 6 bölümden oluştuğunu dile getiren Şahin, "Vakfiyemiz 'besmele' ile başlar  'hamdele, salvele ve methiye' ile devam eder. 'Hamdele' kısmında Allah'ın böyle  bir nimet verdiği için kendisine şükranlar arz olunur. 'Salvele' kısmında Hazreti  Peygamber'e ve ailesine salavatlar getirilir. 'Methiye' kısmında ise vakfın  kurucusu olarak Fatih Sultan Mehmet Han övülmektedir. Daha sonra vakfın gelir ve  giderleri yazılmıştır." ifadelerini kullandı.
 
Vakfiyede vakfa gelir sağlayan tarlalar, bağlar, bahçeler, bunun  yanında hanlar, hamamlar, kervansaraylar, dükkanlar, çarşılar hakkında da  bilgilere yer verildiğini kaydeden Şahin, "Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya  Camisi'ne o kadar çok önem veriyordu ki ayakta kalabilmesi için birçok  gayrimenkulün gelirlerini vakfa aktardı. Hatta bununla ilgili 2 bin 508 dükkanın  geliri direkt vakfa bağışlandı. Bu gelirlerle caminin bakımları, onarımları  yapıldı ve görevlilerin maaşları tahsis edildi. Bu vakfiyede açık bir şekilde  yazıyor." diye konuştu.
 
"Hatip, imam ve diğer görevlilere" ait birçok bilginin de vakfiyede yer aldığına işaret eden Şahin, "Fatih Sultan Mehmet Han der ki 'Camiye İslami bilimlere hakim bir hatip atansın. Bu hatip, aynı zamanda cuma hatipliğini yapsın  ve cuma namazını kıldırsın. Bunun için 15 akçe maaş alsın. Bunun yanında  hafızların reisliği görevini de üstlensin ve ilaveten 6 akçe de maaş alsın."  bilgisini verdi.
 
Ayrıca kayyumların görevinin camiyi zamanında açıp, kapatıp, iç  temizliğiyle ilgilenmek olduğu belirtilen vakfiyede, diğer görevlilerin  maaşlarına da yer verildiğini anlatan Şahin, "Ayasofya Vakfiyesi'nde her şey ayrıntısıyla düşünülmüş ve kayda geçmiştir." dedi.
 
Osmanlı döneminde vakfiyenin yılda bir kez düzenlenen törenle açılıp  herkesin huzurunda okunduğunu, vakfiyede yer alan şartların uygulanıp  uygulanmadığının kontrol edildiğini belirten Şahin, yapılanların  değerlendirildiğini, şartlar yerine getirilmemişse tamamlanması için uyarı  verildiğini, yine yapılmamışsa ceza sistemi uygulandığını dile getirdi.
 
FATİH SULTAN MEHMET'İN AYASOFYA BEDDUASI
 
Vakfiyenin sonunda bu kurallara uymayanlar için bir beddua bulunduğunu  söyleyen Şahin, bedduada kısaca "Vakfı amacı dışında kullananlara Allah'ın,  meleklerin, insanların laneti üzerine olsun, kabir azabı dinmesin, haşir günü  yüzüne bakılmasın." ifadelerinin yer aldığını belirtti.
 
 
FATİH'İN AYASOFYA VAKFİYESİ
 
Şahin, vakfiyenin sonunda yer alan beddua kısmını şöyle aktardı:
 
"Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen batıl  gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve  kurallarından birini tağyir ederse, vakfın tebdili ve iptali için gayret  gösterirse, vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir  gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin  yerine başka bir kurum ikame eylemek (temel müesseselerden birinden taviz vermek)  ve vakfı bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak  değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse veya şer’i şerife  aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeriata ve vakfiyeye  aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut  takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey taleb ederse, kısaca batıl tasarruflardan  birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve  defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına  ilhak ederse, açıkça büyük bir haram işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili  irtikab eylemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerlerine  olsun. Ebediyyen cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve  onlara ebediyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra  değiştirirse vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok  ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir.
 
Haksız bir şekilde bu vakıflara tağyir, ibdal, tahrif ve ibtal  şeklinde müdahale ve tecavüz eyleyen insan, ölümle karşılaştığı anı, sekeratı  mevti, kabri müşahede ettiğini ve onun karanlığını, tabutu ve onun işindeki  yalnızlık ve vahşeti, Münker meleğini ve heybetini, Nekir meleğini ve onun  dehşetli darbelerini, Münker ile Nekir'in sorgulamalarındaki dehşeti, bütün  insanların Alemlerin Rabbi'nin huzuruna çıktıkları günde Allah'ın huzuruna  çıkacağını, o gün hiçbir nefsin bir diğer nefis için hiçbir şeye malik  olamayacağını ve o gün her şeyin dizgininin Allah’a ait bulunacağını hatırlasın.
 
Kim, Allah'ın Kitabı'na ve Resulüllah'ın sünnetine muhalefet ederse,  Allah ve Resulü'nün haram kıldığını helalleştirmeye çalışırsa, Müslüman  kardeşinin vakıflarını bozmaya, hayırlarını tahrip etmeye ve hasenatını iptal  eylemeye gayret gösterirse ve müminin hayır müesseselerini fonksiyonsuz hale  getirmeye taarruz ederse, artık Allah'ın gadabı ile dönmüş olur, son durağı ve  oturağı Cehennem’dir. Cehennem ne kötü bir varılacak yerdir. Allah onun hesaba  çekicisi, azabın en azgın olanlarıyla azaplandırıcısı ve ikabın kanunlarıyla  cezasını vericisidir. O gün zalimlere ileri sürecekleri mazeretleri fayda  vermeyecektir, onlar için sadece lanet vardır, onların varacakları cehennem ne  kötü bir menzildir. O gün her nefis kazandığı günahlar sebebiyle rezilü rüsvay  olacaktır, o gün zulüm yoktur, şüphesiz Allah hesabı çok hızlı yapandır."
 
DANIŞTAY KARARINDA BU TAPU GÖSTERİLDİ
 
Şahin, Ayasofya'nın cami niteliğini taşıdığına dair 1936 tarihli tapu  senedinin de arşivlerde muhafaza edildiğini belirterek, Danıştay kararında da bu  tapunun örnek gösterildiğini kaydetti.
 

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