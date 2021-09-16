Fatih Birol kimdir? TİME Dergisi’nin açıkladığı en etkili 100 isim arasında yer alan tek Türk Fatih Birol’un hayatı…

Dünyada en haber ve politika alanında en çok okunan dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. TİME dergisinin açıkladığı en etkili 100 kişi arasında yer alan tek Türk merak konusu oldu. Listede yer alan tek Türk Fatih Birol kimdir? İşte Türk Fatih Birol’un hayatı…

TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel liste açıklandı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin belirlediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasındaki tek Türk oldu. Peki, Fatih Birol kimdir? Fatih Birol’un hayatı…

Fatih Birol kimdir?

Fatih Birol 22 Mart 1958’de Ankara Türk ekonomist ve enerji uzmanı. 1 Eylül 2015'ten beri Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda icra direktörlüğü görevini yürütmektedir. Bundan önce, 1995–2015 tarihleri arasında aynı kurumda baş ekonomist ve Küresel Enerji Ekonomisi Direktörü olarak görev aldı. Ayrıca Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Fahri Başkanlığını sürdürmektedir.

12 Şubat 2015'te, 29 üye ülkenin oy birliği ile Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü pozisyonuna seçildi.

İlk yılları ve eğitimi

Fatih Birol 22 Mart 1958 tarihinde Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Viyana Teknik Üniversitesi'nde enerji ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Viyana'da eğitim alırken aynı zamanda çalıştı. Birol'a, 2013 yılında Imperial College London tarafından fahri bilim doktorası tevcih edildi.

Kariyeri

İlk olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'nde petrol analisti olarak yedi yıl çalıştı. 1995–2015 yılları arasında Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda baş ekonomist ve kurumun enerji ve iklim değişikliği politikasının ekonomik analizinden sorumlu uzman olarak görev aldı. 12 Şubat 2015'te, 29 üye ülkenin oyu ile Dünya enerji politikalarının belirlendiği Uluslararası Enerji Ajansı'nın en yüksek pozisyonu olan icra direktörlüğüne seçildi. Birol, Amerika ve Avrupa ülkelerinden seçilmeyen ve siyasetçi olmayan ilk başkan oldu. 1 Eylül 2015'te görevi Hollanda Ekonomi Bakanı Maria van der Hoeven'dan devraldı.

Birol, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomi ve enerji pazarındaki rolünün artması vizyonu ile; başkanlığı süresince Çin, Endonezya, Fas, Hindistan, Meksika ve Singapur'un örgüte üyeliğe kabul edilmesini sağladı. Ayrıca ajansa üye ülkelerin dünya enerji tüketimindeki payının %50'den %70'e yükselmesini sağladı. 2009 yılında Forbes dergisinin yayınladığı, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu "Dünya Enerjisini Yönlendiren 7 Kişi" arasında gösterildi. Fatih Birol Aralık 2017'de İngiliz iş ve ekonomi gazetesi Financial Times tarafından "Yılın Enerji İnsanı" seçildi. 22 Ocak 2018 tarihinde IEA Yönetim Kurulu tarafından bakanlar toplantısında oybirliği ile yeniden başkan seçilen Birol'un görev süresi dört yıl daha uzatıldı.

Birol, TIME dergisi tarafından 2021'in en etkili 100 isminden biri olarak seçildi. Amerika Birleşik Devletleri eski dışişleri bakanı ve ABD özel iklim temsilcisi John Kerry, Fatih Birol'un en iyi yüksek teknoloji verilerini, iyimser bilgi birikimi ve eski usul retorik inceliği ile bir araya getirdiğini ve dünya liderleri için güvenilir bir danışman olduğunu ifade etti. Kerry, ayrıca Birol'un karbon salınımını azaltmak ve gezegeni kurtarmak için gerekenlerin sorulabileceği objektif bir otorite olduğunu ekledi. Birol aynı zamanda Galatasaray Futbol Kulübü'nün ömür boyu fahri üyesidir.

Aldığı ödül ve madalyalar

2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet ödülü verildi. 2006'da Fransa tarafından Ordre des Palmes Académiques Nişanı ile ödüllendirildi. 2007'de Avusturya Hükümeti tarafından Avusturya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na layık görüldü 19 Kasım 2009 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na layık görüldü. 14 Haziran 2012'de Paris'te İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı tevcih edildi. 2013 yılında İsveç Enerji Bakanı Anne-Karin Hatt tarafından, enerji sorununu bölgesel ve küresel alanda analiz eden yıllık raporları ve çalışmaları sebebiyle İsveç Kuzey Yıldızı Nişanı ile ödüllendirildi. Aynı yıl Paris'te, Irak'ın Enerji Görünümü adlı çalışması ile Irak'ın dünya enerji piyasasında tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı Devlet Onur Ödülü verildi. 31 Ocak 2014'te Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı tevcih edildi.