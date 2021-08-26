Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı? Radamel Falcao Inter Miami ile mi anlaştı, hangi takıma transfer olacak?

Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı? Galatasaray Kolombiyalı golcüsüyle yollarını ayırıyor. Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki forvet oyuncusu Radamel Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Galatasaray yeni transferler yaparken kadrodan gönderilecek isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Gönderilecekler listesinin başında yer alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın takımdan göndermeyi en çok istediği isim olan ve kulüpte en fazla maaş alan futbolcuların başında gelen Radamel Falcao için ortaya atılan iddia sonrası Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı?

FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Akşam'ın haberine göre; Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı yönetim ise Radamel Falcao'dan gelecek olumlu haberi beklemeye başladı.

ABD ekibinin sahibi olan efsane futbolcu David Beckham, Falcao'nun transferi ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.

Randers ile 19 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı, Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyerindeki son maçı olabilir.

43 MAÇTA 20 GOL 3 ASİST YAPTI

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı-kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiyalı golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Falcao'nun 2.2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Falcao, Galatasaray'a bedelsiz olarak Monaco'dan 2019'da gelmişti.