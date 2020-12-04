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Facebook ve Instagram korona paylaşımlarını silecek

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 17:11 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 17:11

Facebook, koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları platformlardan kaldıracağını duyurdu.


Facebook, koronavirüs döneminde yanlış bilginin önüne geçebilmek için çeşitli önemler hayata geçirmişti.
 
Instagram'ın da bünyesinde bulunduğu ABD'li şirket, koronavirüs aşısıyla ilgili halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtti.
 
AŞI KARŞITI SÖYLEMLERİ KALDIRACAK
 
Facebook'tan yapılan çıklamada, “Koronavirüs aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” ifadeleri kullanıldı.
 
Söz konusu önlem, hem Facebook hem de Instagram platformlarında geçerli olacak.
 
Facebook’un, ABD’de koronavirüs salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde, salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

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