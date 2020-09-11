Sadece öğrencilere özel olarak geliştirilen 'Facebook Campus' isimli sosyal ağ ile birlikte Facebook 16 yıl sonra yeninden sadece öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Sadece öğrencilere özel olarak geliştirilen 'Facebook Campus' isimli sosyal ağ ile birlikte Facebook 16 yıl sonra yeninden öğrencilere özel ağ kurulmuş oldu.

2004 yılında ABD 'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olan Harvard 'da kurulan Facebook 16 yıl sonra özüne döndü.

İlk olarak Harvard öğrencilerinin birbirleri ile dijital dünyada iletişim kurabilmesi için kurulan Facebook, ilerleyen yıllarda ABD'nin önde gelen diğer okullarını da platforma eklemişti.

O dönem Facebook üyesi olabilmek için ABD'de eğitim veren bir üniversitede öğrenci olmak gerekiyordu. Zira platform sadece üniversite uzantılı elektronik posta adresi ile üyelik alıyordu.

Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Facebook bu kısıtlamayı kaldırarak isteyen herkesin üye olabileceği bir sosyal ağa dönüşmüştü.

Şimdi Facebook eskiye dönüş olarak nitelendirilen bir adım attı. Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı bulunan sosyal ağ, sadece okul e-posta adresleriyle kayıt olunan bir platform geliştirdi.

Facebook Campus'e sadece öğrenciler üye olabilecek. Başka bir deyişle sıradan bir Facebook kullanıcısı, Campus ağındaki paylaşımlara erişemeyecek.

Facebook'un bu hamlesi ile son dönemde kaybettiği genç kullanıcı kitlesini yeniden platforma çekmeyi amaçladığı belirtiliyor.