F-35'ler 12 ay içerisinde Türkiye'de

Lockheed Martın firması tarafından üretimi yapılan ve Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin bir araya gelerek geliştirdiği F-35 taarruz uçaklarının ilkinin Türkiye’ye 12 ay içerisinde teslimatı planlanıyor.

