F-16’lar bir gecede 36 hedefi imha etti

Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 180’e çıktı. Savaş uçakları da dün 36 hedefi imha etti. Sınır hattındaki birlikler de terör mevzilerini obüs ve roketatarlarla karadan ateş altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYDYPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 22'nci güne girildi. Şu ana dek bin 180 terörist etkisiz hale getirildi.

Afrin kırsalında çatışmalar devam ediyor. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.

DÜN DE 79 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları da karadan ve havadan ateş altına alındı. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görüldü.

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Zeytin Dalı Harekâtı'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 22'nci güne girilen harekâtta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141 olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 180 olmuştur. Hava ve kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." Dün ayrıca Afrin'in batısındaki Deyr Bullut köyünün teröristlerden arındırıldığı bildirildi. (Sabah)