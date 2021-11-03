Exxen canlı izle! Şampiyonlar ligi maçları nasıl izlenir, 3 Kasım Exxen TV canlı yayın izle!

Şampiyonlar ligi maçları Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor. Dijital yayın platformu EXXEN TV üzerinden maçları canlı naklen takip etmek isteyenler EXXEN canlı izleme ile ilgili araştırma yapıyor. Maç yayınlarını takip edebilmek için Exxen’e ücret karşılığında üye olunması gerekiyor. Peki, Şampiyonlar ligi maçları nasıl izlenir? Exxen ile canlı maç nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN üzerinden izleyiciyle buluşuyor. EXXEN canlı izle ekranı hakkında yapılan aramalar artış gösterdi. Platform ile Şampiyonlar Ligi maçları canlı izlenebilecek. Peki, Şampiyonlar ligi maçları nasıl izlenir, 3 Kasım Exxen TV canlı yayın izle!

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN TV ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.