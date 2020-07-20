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Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:06 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 20:06

Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası çıkarıldı.


Science Blogun haberine göre, 23 akademik makalede yayımlanan bugüne  kadarki en geniş 3 boyutlu harita, evrenin yaklaşık 6 milyar yıl önce çok daha  hızlı hareket etmeye başladığını ortaya koydu.
 
Haritanın, 100'den fazla gök bilimcinin ortak çalışması olduğu  belirtildi.
 
Genişletilmiş Baryon Salınım Spektroskopik Araştırması, bir başka  deyişle "eBOSS" adı verilen ortak çalışmada, evrenin daha önceki haritalarının  önüne geçmek için yıldıza benzer gök cisimleri ve sönük galaksiler kullanıldı.
 
Harita evrenin zaman içinde nasıl genişlediğine ilişkin yeni  anlayışlar ortaya koyarken, 2 milyondan fazla galaksinin ayrıntılı ölçümlerini de  sunuyor.
 
Projede yer alan Ohio Üniversitesi Kozmoloji ve Astroparçacık Fiziği  Merkezi'nde görevli gök bilimci Ashley Ross, "Öğrenmek istediğimiz şeylerden  biri, evrenin ivme kazanmasına yol açan gizemli şey olan karanlık enerjinin zaman  içindeki gelişimi." değerlendirmesini yaptı.
 
Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap  ediyor.
 

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