Evren Başar kimdir? İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanan Evren Başar kaç yaşında, nereli, evli mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Evren Başar kimdir?

Evren Başar kimdir?

26 Kasım 1982 tarihinde Rize ili Çayeli ilçesinde doğdu. Sinop Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümünü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

Kamu hayatına 2009 yılında İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başladı. “Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Güvenlik Boyutu” konulu uzmanlık tezi ile Planlama Uzmanlığına atandı. Bu bakanlıkta; Merkez Teşkilatı, 81 İl Valiliği ve Belediyeler nezdinde “Bürokrasinin Azaltılması” çalışmalarını yürüttü.



2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünde Gençlik ve Spor Uzmanı olarak görev yaptı. Bu bakanlıkta; Şehirler ve Kültürler, Türkiye - Akdeniz Gençlik ve Barış Gemisi, Futbolun Ustaları Geleceğin Yıldızlarıyla Buluşuyor projelerinde Koordinatör Uzman, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında da Kontrolör Uzman olarak görev yaptı. Ayrıca KYK’ya bağlı yurtlarda Kariyer Eğitim Seminerleri verdi.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığında Proje Yönetimi Müdürlüğü görevine atandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde yürütülen; başta Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Antarktika’da Bilimsel Araştırma Üssü Kurma olmak üzere toplamda 3 yıl boyunca 76 projeyi koordine etti.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı. Çeşitli iyileştirme çalışmalarının ardından CİMER bu dönemde; Cenevre merkezli Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Bilgiye Erişim Ödülüne, Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından Halkla İlişkiler Ödülüne ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından Altın Pusula ödülüne layık görüldü.



Evren Başar, evli ve bir çocuk babasıdır.