Evoque 1.5 lt benzinli motorla geldi

Range Rover Evoque, vergi avantajlı 1.5 litrelik benzinli motorla satışa çıktı. 3 silindirli benzinli motor, ürettiği 160 BG güç ve 260 Nm torku ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque, 180g/km CO2 karbon salınımıyla da çevre dostu olmayı başarıyor.

İlk kez Yeni Land Rover Defender'da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi ile donatılan Range Rover Evoque’da ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki telefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi standart olarak sunuluyor.

Showroom Sergi Konsepti

“Bakış Açınızı Değiştirin” showroom sergi konsepti ile otomobil severleri içinde bulunulan dönemin kısıtlarından bir nebze olsun uzaklaştırmayı, hayata farklı bir yerden bakabilmelerini sağlamayı ve özlem duyulan yurt dışı seyahatlerini hatırlatmayı amaçlıyor. 15 Ocak-1 Mart tarihleri arasında görülebilecek konsepte ilişkin hazırlanan tasarımlar bir illüstratör ile çalışılırken, iki boyutlu bir dünyada araçların farklılaşması sağlanıyor.