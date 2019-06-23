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Evler alevlere teslim oldu

AA |  23 Haziran 2019 Pazar - 15:59 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 15:59

Sinop’ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.


Evler alevlere teslim oldu. Yangın, Sinop’un Sazlı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Haşim Köktürk’e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenlerde dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden köylüler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 2 ev ile birlikte 2 ahır ve 1 ambar kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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