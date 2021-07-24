Evde kal Türkiye uyarısı ne? Evde kal uyarısı nasıl kapatılır? Evde kal testleri detayları

Koronavirüsle mücadele devam ederken milyonlar da tatillerine devam ediyor. Bu sabah saatlerinde telefonlara gönderilen Evde kal Türkiye uyarısı pek çok kişi de şaşkınlık yarattı. Evde Kal Türkiye uyarısıyla güne başlayanlar yüksek sesle verilen uyarıya hem şaşırdı hem de virüs tedirginliği yaşadı. Peki, Evde kal Türkiye uyarısı ne? Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Evde kal uyarısı nasıl kapatılır? Acil durum uyarısı evde kal neden gönderildi? İşte Evde kal Türkiye testleri ile ilgili detaylar...
TEST ALERT NOTİFİCATİON EVDE KAL UYARISI NASIL KAPATILIR?
Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification
TEST ALERT NOTİFİCATİON EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NEDİR?
Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin Covid 19 seyriyle bağlantılı 'acil durum alarm tatbikatı' Türkiye'de de gündem oldu.
Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.