Evde bakım parası yatan iller temmuz 2020 – 13 Temmuz Evde bakım parası (maaşı) yatan iller güncel liste

Evde bakım parası yatan iller temmuz 2020 listesi, evde bakım maaşı alan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım maaşları yeni haftayla araştırılan konular arasına girdi. 13 Temmuz 2020 evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek, evde bakım parası 17 Temmuz hangi illere yattı? 17 Haziran evde bakım parası yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? sorularına cevap arıyor. İşte Evde bakım parası yatan iller temmuz 2020 güncel liste…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakım maaşı alanlara evde bakım parası veriyor. Aylık olarak yatırılan parayı alan engelli yakınları Temmuz ayının ikinci haftasında yoğun bir şekilde. Evde bakım parası yatan iller güncel liste 13 Temmuz belli oldu mu? 13 Temmuz evde bakım parası yatan hangileri? Sorularını soruyor. Evde bakım maaşı SMS ile de sorgulanabiliyor. İşte 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TEMMUZ 2020 LİSTEİ NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 13 TEMMUZ GÜNCEL LİSTE

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. 13 Teemuz itibariyle Evde Bakım Parası Maaşı İller Listesi şöyle:

1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.