Evde bakım maaşı YATAN iller listesi 2020 | 10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller belli mi? (Evde bakım parası yatan iller Ağustos 2020 listesi)

10 Ağustos evde bakım parası yatan illerin listesi, evde bakım maaşı alan kişiler tarafından yoğun bir şekilde aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım merak ediliyor. 10 Ağustos 2020 evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarından, 10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller belli mi? İşte evde bakım parası yatan iller Ağustos 2020 listesi…

Evde bakım parası Ağustos 2020 listesi merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her evde bakım parası veriyor. Maaş alan engelli yakınları Ağustos ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yattığını merak ediyor. Evde bakım parası yatan iller güncel liste 10 Ağustos 2020 belli oldu mu? SMS ile de Evde bakım maaşı Ağsutos 2020 listesi hakkında merak edilenler…

10 AĞUSTOS EVDE YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 10 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL LİSTE

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. İşte Evde Bakım Parası Maaşı İller 10 Ağustos 2020 Listesi şöyle:

1- Karabük 2- Aksaray 3- Zonguldak 4- Konya 5- Manisa 6- Şanlıurfa 7- Kars 8- Erzurum 9- Tekirdağ 10- İstanbul 11- Tokat 12- Çanakkale 13- Denizli 14- Samsun 15- Adana 16- Bursa 17- İzmir 18- Muş 19- Antalya 20- Balıkesir 21- Giresun 22- Bolu 23- Muğla 24- Afyonkarahisar 25- Ordu 26- Uşak 27- Diyarbakır 28- Bilecik 29- Mersin 30- Hatay 31- Osmaniye 32- Sakarya 33- Kayseri 34- Bayburt 35- Trabzon

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.