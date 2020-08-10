Evde bakım maaşı YATAN iller listesi 2020 | 10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller belli mi? (Evde bakım parası yatan iller Ağustos 2020 listesi)

Evde bakım parası Ağustos 2020 listesi merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her evde bakım parası veriyor. Maaş alan engelli yakınları Ağustos ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yattığını merak ediyor. Evde bakım parası yatan iller güncel liste 10 Ağustos 2020 belli oldu mu? SMS ile de Evde bakım maaşı Ağsutos 2020 listesi hakkında merak edilenler…
10 AĞUSTOS EVDE YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 10 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL LİSTE
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. İşte Evde Bakım Parası Maaşı İller 10 Ağustos 2020 Listesi şöyle:
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.