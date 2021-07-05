Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı 2021 Temmuz zammı

2021 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE haziranda yüzde 1.94; yıllık TÜFE ise yüzde 17.53 oldu. Milyonlarca vatandaşın beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına alacağı zam da belli oldu. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından aynı zamanda devlet tarafından sunulan sosyal yardımlar da zamlandı. Özellikle de evde bakım maaşı alanların maaşları da değişecek. Peki, Evde bakım maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Haziran'da enflasyon 1,94 arttı. TÜFE haziranda yüzde 1.94; yıllık TÜFE ise yüzde 17.53 oldu. 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli, memur ve sözleşmeli personelin maaşları da arttı. Ayrıca evde bakım maaşı da zamlanacak. Evde bakım maaşı alanlar zam miktarını merak ediyorlar. Peki, Evde bakım maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı zammı ile ilgili detaylar...

MEMURLAR İÇİN YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. İkinci 6 ay için de yüzde 3 zam alacak. Geçilen miktarda yine memurlar enflasyon farkı alacak.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında yüzde 1,08, Nisan ayında yüzde 1,68, Mayıs ayında yüzde 0,89, Haziran ayında da yüzde 1,94 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar ve emekli memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI 2021 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3,5 milyon memura yeni maaş geldi. Kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı yenilendi. Engelli maaşı arttı.

İşçi emeklileri temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

En düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4 bin 330 lira oldu. En düşük Bağ-kur esnaf emekli maaşı 2 bin 350 lira oldu.

En düşük Bağ- kur tarım emekli maaşı bin 860 lira oldu. En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira oldu.

EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR VERİLİYORDU?

Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL