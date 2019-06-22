22 Haziran 2019 Cumartesi
İSTANBUL 
30°C / 21°C
GALERİ VİDEO
BIST 94.022 -0.14 EURO 6,6280 1.69
USD 5,8260 1.07 ALTIN 261,800 1.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ev sahibini şaşkına çeviren not!

22 Haziran 2019 Cumartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 14:56

Adıyaman’da bir eve giren hırsız veya hırsızlar daha sonra ‘özür yazısı’ yazarak evden ayrıldı.


Olay, Yavuzselim Mahallesi Arzum Kent Caddesinde bulunan bir binanın 2. katında meydana geldi. E.A.’ya ait evin banyo penceresinden evde kimsenin olmadığı esnada giren hırsız veya hırsızlar evde bulunan 1 altın küpe, 600 TL para ve çocukların kumbarasında bulunan yaklaşık 500 TL’lik bozu paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi eve geldiğinde hırsız girdiğini fark etti.
 
Ev sahibi oturma odasında bulunan televizyon sehpasındaki yazıyı fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Sehpanın üzerine hırsız veya hırsızlar “Özür dilerim” yazdı.
 
Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.